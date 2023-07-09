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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: الاغتيالات والتصفية الجسدية بالنسبة للإخوان تقرب إلى الله

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن التيارات الإسلامبة جماعات سياسية تأخذ من الدين الذي يلعب دور مهم في حياتنا، قناع وأداء ووسيلة لتحقيق أهدافهم الدنيوية.

 

وأضاف خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه منذ بداية جماعة الإخوان عام 1928، وحتى الآن هناك عامل مشترك بين الجماعات الإرهابية، الجماعة الإرهابية الأم (الإخوان)، ومن خرج من رحمها، عندهم عقيدة أن الاغتيالات أداة أساسية لديهم، وأن الاختلاف يعني القتل لا التحاور.

 

وأردف: "تنتقده يقتلك، إذا رأى أنك تعرقل تحقيق أهدافه يقتلك، الاغتيال والتصفية الجسدية بالنسبة لهم تقرب إلى الله، وقد نجحوا في اغتيال الشهيد فرج فودة، ورفعت المحجوب، حاولوا اغتيال نجيب محفوظ ، والدكتور عاطف صدقي، والدكتورسيد طنطاوي كان على قوائم الاغتيال، هناك مخطط طوال الوقت لدى تلك الجماعات لتصفية خصومهم".

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