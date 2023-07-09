وزير الخارجية السوداني يكشف أسباب تمرد قوات الدعم السريع

صرح وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، اليوم الأحد، بأن سبب أحداث التمرد في السودان تعنت قيادة الدعم السريع في دمج قواتها في القوات المسلحة السودانية.

جاءت تصريحات الصادق، خلال لقاء مع القناة الإخبارية الأولى في أذربيجان، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية سونا.

وأشار الصادق إلى أن قوات الدعم السريع ظلت تراوغ من أجل البقاء كجيش موازي في البلاد، بدليل مقترحها السابق في أن تتم عملية الدمج خلال عشر سنوات، وعندما أدركت بأنه لا مناص من تحقيق مبدأ الجيش الوطني الواحد، نفذت محاولة انقلابية لاستلام السلطة، إلا أن يقظة القوات المسلحة أحبطت ذلك المخطط.

وأكد وزير الخارجية السوداني أن تمرد ميليشيا الدعم السريع تسبب في العديد من الأزمات الإنسانية في العاصمة الخرطوم وبعض ولايات دارفور، لافتا إلى رؤية الحكومة السودانية لحل الأزمة الراهنة والموقف من المبادرات الإقليمية المطروحة.

وشدد على أن بلاده تؤيد مبدأ الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، مشيرا إلى أن عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي لا تزال مجمدة، وعليه من الصعب قبول أي مبادرة لا يتم التشاور بشأنها مع الحكومة السودانية.

وحول موقف بلاده من مبادرة إيجاد، قال الصادق إن تحفظ السودان على مبادرة إيجاد يكمن في رئاسة كينيا للجنة الرباعية، بسبب مواقف نيروبي غير المحايدة حيال الأزمة السودانية، ومالم يتم استبعاد كينيا من رئاسة اللجنة الرباعية لن تتعاون الحكومة السودانية مع المبادرة.

وشدد الصادق على تمسك بلاده بالبعثة الأممية لدعم الانتقال، وأن إعلان رئيسها السابق شخصا غير مرغوب فيه كان حرصا على أداء البعثة لمهامها على الوجه الأكمل.