الصباغ: قرار المحكمة الدستورية عن أصحاب المعاشات المبكرة شديد الأهمية

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس حول أصحاب المعاشات بالاستقالة "المبكر" هو شديد الأهمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن القرار يخص أصحاب المعاشات التي تمت بالاستقالة من عام 2009، وذلك لأنه تم تغير الجدول ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاش للنصف.

وتابع، أنه كان يخصم 5% من الأجور المتغيرة وعندما تم تطبيق قانون 130 أصبح الخصم على إجمالي المعاش، والمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون وسيتم إعادة التسوية للذين خرجوا على المعاشات.

نص المحكمة

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.