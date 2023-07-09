ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الصباغ: قرار المحكمة الدستورية عن أصحاب المعاشات المبكرة شديد الأهمية

المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية

قال سعيد الصباغ، الأمين العام للنقابة العامة لأصحاب المعاشات، إن القرار الذي أصدرته المحكمة الدستورية أمس حول أصحاب المعاشات بالاستقالة "المبكر" هو شديد الأهمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن القرار يخص أصحاب المعاشات التي تمت بالاستقالة من عام 2009، وذلك لأنه تم تغير الجدول ووضع آخر مما أدى إلى خفض المعاش للنصف.

وتابع، أنه كان يخصم 5% من الأجور المتغيرة وعندما تم تطبيق قانون 130 أصبح الخصم على إجمالي المعاش، والمحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية القانون وسيتم إعادة التسوية للذين خرجوا على المعاشات.

نص المحكمة

يذكر أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان نص الفقرة الثانية من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المستبدل بالقانون رقم 130 لسنة 2009 وسقوط الجدول رقم (9) المرفق بهذا القانون.

سعيد الصباغ أصحاب المعاشات المحكمة الدستورية نص المحكمة الأجور المتغيرة

مواد متعلقة

أبرزها قطع المعاشات الضمانية.. "تضامن النواب" تناقش عددًا من طلبات الإحاطة غدًا

تأجيل محاكمة تشكيل عصابى تخصص فى سرقة أصحاب المعاشات برسائل الهاتف

البهواشى: الحكومة تتحمل الزيادات المتكررة لأصحاب المعاشات برضا نفس

خلال 9 سنوات.. زيادة قيمة المعاشات سنوياً لـ294,3 مليار جنيه

موعد صرف المعاشات قبل عيد الأضحى 2023 وطرق الاستعلام عن قيمته

موعد صرف المعاشات لشهر يوليو 2023

الأكثر قراءة

رئيس رابطة الأندية: تغيير اسم الدورى المصرى

مصدر أمنى يكشف كواليس وفاة عنصر إرهابى داخل محبسه

«العالم علمين».. مهرجان العلمين الجديدة يستعد لاستقبال مليون زائر فى أضخم فعاليات فنية وترفيهية فى الشرق الأوسط

مباحث المنصورة تكشف لغز اختفاء فتاة قاصر بالدقهلية

جامعة أسيوط تشهد انطلاق فعاليات معسكر نادى ريادة الأعمال (صور)

هشام طلعت مصطفى: لست طرفًا فى هدم "مطعم الساحل الشمالى".. ولم أسافر منذ أسبوع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب