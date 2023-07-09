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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

رئيس "الخدمات البيطرية" عن تطوير حديقة الحيوان: الحيوانات ستظل بداخلها

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

علّق اللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، على انطلاق مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان، قائلًا إن لا أحد يكره التطوير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن التطوير كان مهمًا جدًا؛ لأن حديقة الحيوان فقدت مركزها العالمي منذ 2004، بسبب تدهور البنية التحتية لها وعدم تطويرها.

وتابع: "حيوانات الحديقة كانت تعيش فترة سيئة من حيث الإيواء والأكل والشرب وطريقة المعاملة، وكان هذا هو السبب الأساسي للتطوير".

كما أشار إلى وجود خبراء مصريين يعملون على الاستفادة من بعض الخبرات الأجنبية عن طريق المطور الرئيسي، وهو شركة الإنتاج الحربي المشرفة على المشروع.

وأكد أن الحيوانات لن تخرج خارج الحديقة أثناء مشروع التطوير، مع الحرص على ضمان تكاثر الحيوانات بشكل طبيعي وتغذيتها تحت ظروف صحية وبيئية لا تؤثر على كفاءتها.

تطوير حديقة الحيوان اللواء الدكتور إيهاب صابر مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان الإعلامي الدكتور محمد الباز اخر النهار برنامج اخر النهار

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