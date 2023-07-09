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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"لا للعنف والتنمر ضد ذوي الهمم" في ندوة تثقيفية بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت مكتبة قرية محلة أبو علي الثقافية، الأحد، عقد ندوة تثقيفية بعنوان "لا للعنف والتنمر ضد ذوي الهمم"، نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، حيث أكدت خلالها صباح عبد الرحيم، مسئول التثقيف الصحي بالغربية الاهتمام البالغ من قبل القيادة السياسية بملف ذوي الهمم، وأوضحت أن ملف رعاية ذوي الهمم قد حقق تصاعدا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية.

وتابعت مسئول التثقيف الصحي بالغربية:"في عهد الرئيس السيسي، شهد أصحاب الهمم العديد من الاستحقاقات التي تنوعت بين مبادرات رئاسية وأخرى حكومية، صاحبها إصدار عدد من التشريعات التي تضمن لهم العيش الكريم والمشاركة الفاعلة في عمليات التنمية والبناء"، وقالت:"عام 2018 يعد عاما خاصا لذوي الاحتياجات في مصر، أكد رعاية الدولة لهذه الفئة الهامة والمؤثرة في المجتمع، وبأنهم شركاء في هذا الوطن.

أضافت أن دستور 2014 أكد على تفعيل القوانين التي تتعلق ببعض الفئات الأكثر احتياجا للرعاية، كما ونصت مواده على عدم التمييز بين المواطنين، وبأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، مع توجيهات مجلس الوزراء للجهات الحكومية والغير حكومية بضرورة تقديم حزمة من الإجراءات والخدمات المتكاملة لذوي الهمم، شملت عددا من المزايا في قطاعات التعليم، والصحة، والتأهيل لسوق العمل، علاوة على تفعيل دورهم المجتمعي عن طريق مشاركتهم بكافة الفعاليات، وتمكينهم من إبداء آرائهم في قضايا المجتمع، والمساهمة الفاعلة في عمليات البناء والتنمية.

-لا للعنف والتنمر ذوي الهمم بمكتبة قرية محلة ابو

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