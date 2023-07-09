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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": الحوار الوطني يطرح الحلول لدعم نشاط الأحزاب وتقوية وجودها بالشارع

الحوار الوطني
الحوار الوطني

عرض برنامج “الحوار الوطني”، والذي يقدمه الإعلامي محمود السعيد، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان “الحوار الوطني يناقش تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها”.

وجاء في التقرير، أن جلسات المحور السياسي للحوار الوطني طرحت العديد من الحلول لدعم نشاط الأحزاب وتقوية وجودها ودورها في الشارع، ويتصدر تلك الحلول ضرورة الحوكمة المالية والإدارية داخل تلك الأحزاب لتظل منابرها مستمرة ونشطة في تكوين أجيال سياسية واعية تقود مؤسسات الدولة ولا تترك فراغا لأي تيارات أو جماعات لا تؤمن بالدولة الوطنية.

 القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لعملية دعم الأحزاب

 وتعطي القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لعملية دعم الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها اهتمامًا كبيرًا وواضحًا، في الوقت الذي حملت جلسات المحور السياسي خلال الأسابيع الماضية العديد من النقاشات التي تستهدف تنشيط الحياة الحزبية في مختلف ربوع مصر، وأن يكون لها دور تثقيفي ومجتمعي بجانب دورها الأساسي كي تكون ظهيرًا للشارع بمختلف الفئات والأعمار. 

وجاءت العديد من المقترحات في مناقشات المحور السياسي لحوكمة الأحزاب، منها عمل رقابة مالية على كل الواردات والصادرات المالية من وإلى الأحزاب، وعمل دورة مستندية محكمة وإرساء قواعد الديموقراطية الانتخابية داخل الأحزاب.

الحوار الوطنى دعم نشاط الأحزاب تقوية وجودها الحوكمة المالية القيادة السياسية

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