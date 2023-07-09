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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مؤلف أغنية"سطلانة" يرد على غضب جمهور الزمالك منها.. ويكشف سبب نجاحها

سطلانة
سطلانة

قال مصطفى حسن، الشاعر الغنائي مؤلف أغنية "سطلانة"، إن الأغنية كتبت وفقًا لموقف في فيلم "بعد الشر"، للفنان علي ربيع والذي تم عرضه خلال الفترة الماضية بدور العرض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأغنية كتبت في الفيلم عن مجموعة داخل مستشفى الأمراض العقلية وكلهم "تايهين". 

سبب غضب جمهور الزمالك من الأغنية

وعن غضب جمهور الزمالك منها أكد أن هذا بسبب غناء نجوم الأهلي لها بعد مباراة "الوداد"، بدوري أبطال إفريقيا، للأغنية مما أدى إلى اتجاهها في مجال الكرة. 

وأكد أن نجاح الأغنية بفضل الله وأن نجوم الأهلي ساعدوا في نشرها وأنها كانت في مكان وذهبت إلى مكان آخر، الفكرة من الأغنية أن تسعد الناس، وهي حققت الغرض منها.

أغنية سطلانة جمهور الزمالك غضب نجوم الاهلي مجال الكرة نجاح الأغنية

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