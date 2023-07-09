دكر مزاجنجى..

عنوان المقال يمثل تعبير مباشر عن نوعية تعيش بيننا فى المجتمع من أشباه الرجال، مثلما كتبت مقالاً سابقاً عن "دكر عويل". وقصدت فيه ألا أصفه بـ"الرجل المزاجنجى"، لأنه فى كل الأحوال لا يندرج تحت مفهوم "الرجل" بما يحمله ذلك المفهوم من مسئولية وإنسانية وشرف، إنما يندرج تحت مفهوم "أشباه الرجال" الذين هم نتاج معادلة: سيطرة الجهل الفكرىوالثقافى + سيطرة التراث بما يحتويه من عادات وتقاليد بالية + سيطرة فقر النفوس + سيطرة تفسيرات ذكورية لا تمت لصحيح الدين + استخدام الأموال + غلاء المعيشة.

"الدكر المزاجنجى"هو الذى يتعامل مع المرأة حسب مزاجه وتحت طلبه فىأىوقت وأىمكان. يتزوجأربعة، وما استطاع سبيلاً مما يمكن أن يملكهن. تختلف كل واحدة عن الأخرى لأنه لا يحب التكرار، فلكل امرأة منهن صفة وميزة غير الأخرى، وهو ما يمثل له التنوع والتعدد حسب مزاجه والتجديد حتى لا يمل.

ليس لأى منهن أىحقوق سوى الزوجة الأولى التىهىبالنسبة له "أم ولاده"، أما الباقيات المغلوبات على أمرهن، لا حقوق لهن ولا حق لهن فىكتابة أىممتلكات لهن، فالشقة إيجار باسمه، وليس لها حق سوى الأكل والشرب وبعض الملابس حسب ما يرضى رغباته واختياراته التىتتحقق لمدة ساعتين أسبوعياً فقط عند زيارته المباركة والميمونة. وهو ما يعنى أنه يومياً تسعد من يقع عليها الدور، وتحزن الباقيات مثلما جسدها نور الشريف فىالحاج متولي (الوصولىوالانتهازى).

"الدكر المزاجنجى"ليس لديه أىشعور أو مسئولية تجاه تلك المرأة التىتندرج تحت قائمة ممتلكاته التىيتعامل معها باعتبارها سلعة استهلاكية. عليها أن تكون تحت أمره حتى لوكان على حساب كرامتها، وشخصيتهاالتى ضاعت بين أروقة أشباه الرجال. هىمجرد جزء منحياته اليوميةالتى يمكن الاستغناء عنها واستبدالها، رغم أنه يمثل كل حياتها.

يحول "الدكر المزاجنجى"زوجاته إلى مجرد دمية تنتظر تعليمات التشغيل التىعليها أن تدخل البيات الشتوىطالما أنها خارج نطاق جدول زيارته الميمونة. حالة تتجاوز قهر المرأة وظلمها إلى حالة من اللاإنسانية، وحالة من اللاعودة. تفقد المرأة الزوجة فيها شغف الروح والحياة، والسعادة والأحلام، والطموح، والحرية وشغف المستقبل.

اعترف أن عنوان "الدكر المزاجنجى"هو ضد مفاهيم الجندر، وضد كل ثوابت المساواة بين الرجل والمرأة، وتمكين المرأة على كافة المستويات التى أؤمن بها وأكتب عنها.غير أنه

واقع موجود تعانى منه المرأة المصرية بشكل غير إنسانىوشكل خارج نطاق المحاسبة القانونية لأنه لا يمكن اثباته ولا يمكن فىالكثير من الحالات الخروج منه، فالخروج منه يعنى الضياع لكون الكثير منهن لا يملكن قوت يومهن ولا سبيل.



نقطة ومن أول الصبر..

"الدكر المزاجنجى"هو نوع من أشباه الرجال، ينتسب زوراً وبهتاناً للإنسانية، ليس لديه شرف أو كرامة أو عزة نفس.

"الدكر المزاجنجى"يستغل الشرع فىامتلاك المرأة بالزواج، ولا يلتزم بمسئوليات هذا الزواج.

على كل فتاة مثل زهرة الربيع المتفتحة آلا تنخدع فىالوسامة والشكل،والبدلة، ولا الهدايا الخداعة، ولا الكلام الكاذب المعسول من أشباه الرجال الفارغين نفسياً وفكرياً واجتماعياً.

إذا رأيت "الدكر المزاجنجى".. علمى عليه قبل أن تنخدع فيها زهرة جديدة فى مقتبل الحياة، وللحفاظ عليها من سرقة نورها وفرحتها وضحكتها وعمرها وحياتها.

"الدكر المزاجنجى".. عار!