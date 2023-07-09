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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غدًا.. ساندي تطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "الرعشة"

ساندي
ساندي

انتهت المطربة ساندي خلال الأيام الماضية من تسجيل أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “الرعشة” وذلك ضمن سلسلة أغنياتها “السنجل” المقرر طرحها خلال فترة صيف 2023 ضمن أغنيات ألبومها الغنائي الجديد الذي يحمل أسم “love”.

تعاونت سادي في أغنية “الرعشة” مع كل من الشاعر الغنائي والمحلن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي شريف مكاوي، ومن المقرر طرح الأغنية مساء غد الأثنين في تمام الساعة السابعة مساء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

وطرحت ساندي منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “عامليه بالمثل” وهي من كلمات الشاعر الغنائي محمد القياتي، والمحلن بلال سرور، والموزع الموسيقي هاني ربيع، وطرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب.

وشاركت ساندي ضمن أبطال فيلم “تاج” للنجم تامر حسني والمعروض في الوقت الحالي بدور العرض السينمائي في مصر ومختلف الدول العربية والأوروبية.

ويستحوذ فيلم «تاج» على إيرادات شباك التذاكر بعدد كبير من الدول العربية، ويجرى «نجم الجيل»، حاليًا، جولة بعدد من الدولة العربية للقاء جمهوره.

وخلال الساعات الماضية، استقبل آلاف اللبنانيين تامر حسنى بـ«زفة» وورد، وسط محبة استثنائية عارمة، بقدومه من المطار حتى الفندق الذى يقيم به.

وارتفعت إيرادات فيلم “تاج” لتامر حسنى لتصل إلى ٣٠ مليون جنيه فى مصر، وما يقرب من ربع مليار جنيه حول العالم، حيث يحظى باهتمام كبير فى التوزيع الخارجى وله شعبية كبيرة للغاية.

فيلم "تاج" من بطولة النجم تامر حسني وتدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي، حول تيمة البطل الخارق "سوبر هيرو"، ويجسد تامر حسني شخصيتين لشقيقين توأم اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث الفيلم بطولة تامر حسني، ودينا الشربيني وبيومي فؤاد والعديد من النجوم، وتأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.

المطربة ساندي ساندي الرعشة أغنية “الرعشة” عزيز الشافعي عامليه بالمثل

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