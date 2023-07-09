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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط عاطل بحوزته 42 طربة حشيش في الدقهلية

عاطل
عاطل

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا من ضبط عاطل بحوزته 42 طربة من مخدر الحشيش داخل سيارة بنطاق مركز أجا بمحافظة الدقهلية بقصد الإتجار.

كانت معلومات قد وردت لمكافحة المخدرات بقيام "أحمد.أ.ا"، 52 عامًا، أمين شرطة مفصول- ولا يعمل ومقيم بقرية البهو فريك مركز أجا، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة شرق الدلتا وضبط المتحري عنه حال قيادته السيارة رقم (د ص ي 6197) ببندر أجا وبحوزته 42 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وقدره 570 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسيارة للتنقل.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11000/2023 جنايات مركز أجا، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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