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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس هيئة تنشيط السياحة: حققنا نسبة زيادة قياسية فى النصف الأول لهذا العام

عمرو القاضي
عمرو القاضي

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن السياحة والترويج لها مسئولية الجميع، مشيرًا إلى أن كلام المواطن يؤثر سلبًا وإيجابًا على حركة السياحة بما يقوم بنشره عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن النصف الأول من هذا العام حققنا رقمًا قياسيًا ينبئ أن هذا العام سنصل لمستهدفات حركة السياحة في مصر عام 2023 وبإذن الله يكون عامًا قياسيًا.

وتابع أن نسب الزيادة تعدت 35% زيادة عن العام الماضي، والجميل في هذا العام التنوع في المقاصد السياحية المصرية في الأقصر وأسوان والقاهرة والجيزة والساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن الملاحظ هو التنوع في الجنسيات من كل دول العالم.

العالم يشهد ظاهرة عالمية في زيادة الأسعار

وأوضح أن العالم كله يشهد ظاهرة عالمية في زيادة الأسعار وكل دول العالم نتيجة عوالم اقتصادية أهمها الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على كل الأسعار ولا يوجد مقارنة بينها وبين الأسعار في الخارج.

رئيس هيئة تنشيط السياحة لسياحة النصف الأول زيادة الاسعار المقاصد السياحية

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