وزير الصحة يكشف حقيقة نقص الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية وأمراض الغدة

أوضح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حقيقة وجود نقص في الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية وأمراض الغدة، قائلًا إن مصر من خلال الصناعات الدوائية، حققت شبه اكتفاء ذاتي بنسبة 95% من الأدوبة شائعة الاستخدام، مثل أدوية السكر والضغط والمسكنات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه يتبقى بعض الأدوية التي تصنع في بلدان محدودة، مثل أدوية الأوام والأدويية البيلوجية، والدولة حريصة جدًا على ألا يتأثر القطاع الصحي بأي أزمات خاصة بالعملة الصعبة، لذا محافظ البنك المركزي أكد أن احتياجات وزارة الصحة يتم التعامل معها كأولوية قصوى، وأن أهميته لا تقل عن الغذاء والقمح والبترول والغاز.

ولفت إلى أن الحديث عن نقص دواء خاص بالغدة، يرجع إلى أن بعض الأطباء يكتبون اسما تجاريًا محدًًا، بينما العالم كله يمشي على المادة الفعالة، والطبيب ليس مصرح له يكتب اسم دواء، وإنما يكتب المادة الفعالة، مردفا: "لدينا بعض التحديات خاصة ببعض الأدوبة التي لها بدائل، كما أن بعض المستلزمات والمستهلكات تتأخر لكن يتم التعامل معه من خلال هيئة الدواء".