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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ينطلق الجمعة.. تفاصيل الحلقة الأولى من برنامج "لوغاريتم"

جريدة الدستور

تبدأ منصة watch it الرقمية وقناة DMC الرقمية بث أولى حلقات برنامج "لوغاريتم" في السابعة من مساء الجمعة.

 ويستهل الموسم الجديد حلقاته بالحكمة من التوجه إلى كوريا ومحاولة فك اللوغاريتم والشفرة الكورية، وهي مقولة اسحق نيوتن ومنهج الحسن بن الهيثم "لابد أن نبني جسورا من المعرفة مع العالم".

ويعتمد لوغاريتم منهجا جديدا، إذ يقدم في كل حلقة من حلقاته ضيفا وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصري ابن محافظة قنا عماد الكومي، الباحث بكلية الهندسة جامعة سيول الوطنية وأحد أعضاء فريق جامعة سيول الوطنية المشارك في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية في الحكومة الكورية الذي يروي تجربته في كوريا وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة "صعيدي في الجامعة الكورية".

وعلى مستوى التجربة، يقدم الإعلامي أحمد فايق جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟، ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟، سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟، لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟، كما يعرف فايق المصريين بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.

برنامج لوغاريتم بتم تصوير حلقاته في كوريا، ليكتشف الجماهير كل ما يخص الثقافة الكورية ومعرفة الوجودة الطبيعية والشخصيات المصرية الناجحة في كوريا.

لوغاريتم watch it DMC برنامج لوغاريتم أحمد فايق الاعلامي احمد فايق

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