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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

نقيب الصحفيين يحسم الجدل حول موعد استلام بدل التكنولوجيا

خالد البلشي
خالد البلشي

أصدر الكاتب الصّحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بيانًا مهما بشأن التساؤلات المثارة عن بدل التكنولوجيا وموعد صرف الزيادة الجديدة.

وقال البلشي، إن وزارة المالية اعتمدت الزيادة التي أعلنت عنها في وقتٍ سابق لبدل التدريب للصحفيين وقيمتها ٦٠٠ جنيه، بأثر رجعي بدايةً من أبريل الماضي وتم إقرارها في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤.

وأوضح أن التأخير في صرف بدل شهر يوليو مرتبط بأنه الشهر الأول للميزانية وإجراءات اعتمادها، وهو أمر متكرر وبمجرد انتهاء الإجراءات التنفيذية سيتم تحويله وصرفه لجميع الزملاء.  

وتابع “النقابة في تواصل مستمر مع مسئولي وزارة المالية للتعجيل في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لصرف البدل في أسرع وقت ممكن”، مؤكدًا أنه معروض على مجلس النقابة في اجتماعه المقبل بعد غدٍ مطالب بصرف البدل للشهر الحالي من خزينة النقابة حال عدم اتمام الإجراءات خلال اليومين القادمين.

كان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قد أكد في ٣٠ مارس الماضي زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا الخاص بالصحفيين بقيمة ٦٠٠ جنيه، قائلاً في تصريحات صحفية «إن قيمة الزيادة سيتم صرفها بداية من أول أبريل".

الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين بدل التكنولوجيا صرف الزيادة وزارة المالية

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