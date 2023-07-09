داعية إسلامـى يكشف حكم الشرع فى ضرب الزوجات

رد الداعية الإسلامي الشيخ وليد العويسي، أحد رجال الأزهر، على سؤال إحدى السيدات حول قيام زوجها بضربها، مؤكدة أن الخلافات بينهما بسبب والدته.

وقال الشيخ وليد خلال لقائه ببرنامج "دنيا ودين"، مع الإعلامي محمد محفوظ، والمذاع عبر فضائية ten، إن النبي عليه السلام لم يضرب يومًا أيًا من زوجاته، كما أن الصحابة لم يفعلوا هذا الأمر، مؤكدًا أن ضرب الزوجات أمر دخيل على الإسلام.

وأضاف، أنه على الزوج أن يعلم أن زوجته ابنة ناس، ومثل أخته ووالدته فلا يقبل لأحد بضربهما، مؤكدًا أن الضرب ممنوع والإسلام منعه منعًا باتًا.

نصيحته للزوج

ووجه نصيحة للزوج طالبه فيها أن يهدأ وعليه أن يتفكر في الأمر وليعلم أن زوجته لها حقوقها وواجباتها التي فرضها الله عزوجل عليه.

في الوقت نفسه قال الإعلامي محمد محفوظ، إنه حينما تستمع لشكوى من طرف واحد تشعر أن الطرف الآخر شيطان، وبعد التعرف على التفاصيل كاملة ترى أن الزوج مظلوم.