داعية ينعى والد الإعلامى محمد محفوظ ويصف وفاته بحسن الخاتمة

نعى الداعية الإسلامي الشيخ وليد العويسي، أحد رجال الأزهر، والد الإعلامي محمد محفوظ، والذي رحل عن عالمنا يوم وقفة عرفات.

وقال الشيخ وليد، خلال لقائه ببرنامج "دنيا ودين"، مع الإعلامي محمد محفوظ، والمذاع عبر فضائية ten، قائلًا: "أتوجه لحضراتكم بخالص العزاء في وفاة والدكم العزيزوأسأل الله أن يرحمه وأن يدخله فسيح جناته فقد ربى تربية صحيحة وأسأل الله أن يتغمده في رحمته وعزاؤنا أنه توفى يوم عرفة وهذا حسن الخاتمة".

موضوع حلقة اليوم

وخصصت حلقة البرنامج اليوم عن الخلافات الزوجية وكيفية احتوائها حتى لا تتدخل فيها عائلة الزوجين ويتسع الخلاف بينهما.