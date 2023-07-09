"العمل" توفر 170 فرصة عمل جديدة للشباب

أعلنت وزارة العمل، توافر نحو 170 فرصة عمل جديدة للشباب أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة، بإحدى شركات الأمن والحراسة بالجيزة.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، 10 مشرف أمن، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة لديه خبرة 5 سنوات، وأن يتراوح عمره من 35 وحتى 50 سنة، وذلك براتب 4000 جنيه.

وتطلب الشركة أيضا 150 فرد أمن، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 19 وحتى 48 سنة، وذلك براتب 3700 جنيه.

وتحتاج الشركة أيضا، 5 مراقب كاميرات، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 25 وحتى 40 سنة، وذلك براتب 3000 جنيه.

وتوفر الشركة أيضا، فرص عمل ل4 سائقين رخصة ثانية، على أن يتراوح عمر المتقدم لتلك الوظيفة من 22 وحتى 40 سنة.

وتتميز فرص العمل المتاحة، بتوافر تأمين صحي، وتأمين اجتماعي، وإقامة، ومواصلات.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في 6 أكتوبر، خلف نادي الصيد، أرض المخابرات، فيلا 31، الجيزة، أو الاتصال على 01067115636، والتواصل مع المدير المسئول مريم عزت.