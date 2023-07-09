الكنيسة الكاثوليكية تنظم زيارات ميدانية لأسوان لتقييم وضع الوافدين من السودان

قال المركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، إنه في ظل الاستجابة للاحتياجات الناجمة عن الأزمة السودانية، نظمت جمعية كاريتاس مصر "التابعة للكنيسة الكاثوليكية، مشروع "إيد بإيد"، الممول من الاتحاد الأوروبي، زيارات ميدانية بأسوان، لتقييم وضع الوافدين الجدد من السودان، وتقديم المساعدات الغذائية، والمالية للمستحقين.

تضمن العمل الميداني زيارة تفقدية من مدير عام كاريتاس مصر، الدكتور أيمن صادق، ومدير مكاتب كاريتاس بقنا، والأقصر، وأسوان، أيمن تواضروس، ومدير قطاع اللاجئين، بمحافظات الساحل الشمالي، السيد أمير كمال.

الجدير بالذكر أن هذه المقابلات، ستستمر بأسوان لمدة أسبوع على ان تتجدد تباعًا.

كما زار المستشار الدكتور جميل حليم، رئيس مجلس إدارة جمعية كاريتاس مصر، والدكتور أيمن صادق، المدير العام للجمعية، والدكتورة وفاء بنيامين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنشطة خدمة اللاجئين، التابعة لجمعية كاريتاس مصر، بأسوان.

استهلت الزيارة باجتماع مع الدكتور إيهاب عماد، وكيل وزارة الصحة، بمحافظة أسوان، لدعم الشراكة بين جمعية كاريتاس مصر، ومديرية الصحة بأسوان.

حضر الاجتماع ماجدة عاطف، مسئول قطاع اللاجئين، بجمعية كاريتاس مصر بالقاهرة، والسيد أيمن تاوضروس، مدير كاريتاس مصر بقنا، والأقصر، وأسوان.

وقد قاموا بزيارة مشروع تقييم الاحتياجات الأساسية للاجئين، وزيارة مكتب الجمعية بأسوان، ولقاء بالعاملين به.

وتضمن اليوم أيضًا زيارات ميدانية للمساحات الصديقة للطفل بجمعيات "النهضة النسائية"، "والتنمية الشاملة"، بالمحمودية، لتقييم الخدمة المقدمة للأطفال اللاجئين.