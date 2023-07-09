3 سنوات لبائع بتهمة حيازته سلاحًا ناريًا ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، بالسجن 3 سنوات لبائع سجائر لحيازة سلاح ناري ببورسعيد.

تعود أحداث الواقعة لـ16 أبريل 2023 والمتهم فيها سليمان محمد عبده محمود، 19 عامًا، ويعمل بائع سجائر ومقيم بدائرة حي الضواحي، حيث أحرز بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن فرد خرطوش، وأحرز ذخائر عبارة عن طلقة بغير ترخيص مما تستعمل على السلاح الناري.

وشهد محمد شيرين عاشور نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الضواحي، بأنه حال مروره الأمني أبصر المتهم يظهر بين كمر بنطاله سلاح ناري فرد خرطوش فضبطه والسلاح الناري، وبتفحصه للسلاح تبين بداخله طلقة من ذات العيار وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على طلقة للسلاح الناري، وبمواجهته أقر بإحرازها للدفاع عن نفسه، وثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن المضبوطات لسلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة، وأن الطلقة المستخدمة عليه كاملة الأجزاء وسليمة وصالحة للاستعمال.

وحكمت المحكمة بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه عما أسند اليه، ومصادرة السلاح الناري والطلقة المضبوطين، وألزمته المصاريف الجنائية.