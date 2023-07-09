ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بورسعيد: تنفيذ 4 حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة (صور)

حالات إزالة لمزارع
حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة

أعلن عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة.

شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة )لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية وأسفرت الحملة عن إزالة 4 حالات  تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد بمساحة 75 فدانًا ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

وطالب الغضبان الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه.

حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة
حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة
حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة
حالات إزالة لمزارع سمكية مخالفة
IMG-20230709-WA0165
IMG-20230709-WA0165
IMG-20230709-WA0167
IMG-20230709-WA0167
إزالة التعديات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية الأجهزة التنفيذية إزالة 4 حالات تعدي الاراضي الزراعي

الأكثر قراءة

"مراتي على السرير وأخويا في الدولاب".. مفاجأة صادمة لتاجر دواجن بالمنصورة

الرئيس الـ49 لمحكمة النقض.. أبرز المعلومات عن المستشار حسني عبد اللطيف

مهرجان العلمين الجديدة 2023.. تفاصيل بطولة الترياثلون بمشاركة 700 لاعب من دول العالم

بسبب خلافات 13 عامًا.. حقيقة إلغاء حفل عمرو دياب فى بيروت

قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية وخريجى الجامعات دفعة أكتوبر 2023

"مش هنبيع البيت".. تشريح جثة شاب قتله أشقاؤه فى الوراق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»

"عصيان مدنى".. ماذا سيحدث فى احتجاجات إسرائيل الثلاثاء القادم؟

مستوطنون يعتدون على أراضى المواطنين فى أريحا ونابلس ويلوثون مياه الشرب