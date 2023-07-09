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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ماذا تعرف عن كتاب الأناجيل الليتورجي في الكنيسة الأرثوذكسية؟

نيقولا انطونيو
نيقولا انطونيو

طرح الأنبا نيقولا انطونيو متحدث كنيسة الروم في مصر نشرة تعريفية كتاب الأناجيل الليتورجي هو كتاب الأناجيل الكنسي الذي يحوي مقاطع إنجيلية تقرأ في الكنيسة طوال العام؛ وهي مقاطع إنجيلية إسبوعية تبدأ من يوم الأحد إلى يوم السبت.


أقسام المقاطع الإنجيلية لكتاب الأناجيل الليتورجي:
1- الدور الفصحي. من أحد الفصح حتى العنصرة تقرأ فيه مقاطع من إنجيل يوحنا. ومن إثنين العنصرة تقرأ فيه مقاطع من إنجيل متى. ومن الإثنين الذي يلي الأحد الأول بعد عيد رفع الصليب تقرأ فيه مقاطع من إنجيل لوقا. وأثناء الصوم الكبير تقرأ فيه مقاطع من إنجيل مرقص بشكل عام.
2- الأعياد ذات التاريخ الثابت، الأعياد السيدية وتذكارات القديسين. المقاطع الإنجيلية التي تقرأ في هذه الأيام مرتبة حسب الأشهر إبتداء من أول سبتمبر/ أيلول تاريخ بدء السنة الكنسية وانتهاء بـ 31  آب.
3- أناجيل الإيوثينا، أو أناجيل السَحَر. عددها إحدى عشر مقطعًا إنجيليًا من الأناجيل الأربعة تتعلق كلها بالقيامة وبظهور المسيح للنسوة والتلاميذ بعد القيامة، وتقرأ في صلاة السَحَر قبل القداس الإلهي.
4- مقاطع إنجيلية تقرأ في مناسبات مختلفة، توجد في آخر الإنجيل الليتورجي.
في هذه الأقسام لكتاب الأناجيل الليتورجي هناك فكرة أساسية من اختيار نص معيّن لمناسبة معينة أو عيد معيّن غير سرد حدث إنجيلي.
كتاب الأناجيل الليتورجي يوضع على المائدة المقدسة داخل الهيكل في الكنيسة طوال أيام العام، سواء كانت تقام صلوات أو لم تكن تقام صلوات. وهذا يرمز لحضور يسوع المسيح في الكنيسة بشكل دائم بكلمته الحاضرة. وهذا يؤكد أن كنيستنا الأرثوذكسية هي كنيسة إنجيلية.
على إحدى وجهيّ غلاف كتاب الأناجيل الليتورجي يوجد أيقونة قيامة الرب يسوع المسيح؛ وهذا الوجه يكون إلى أعلى عندما يكون على المائدة المقدسة كما يكون في الواجهة عندما يحمله الشماس في دورة الإنجيل في الكنيسة وذلك في أيام الأحاد لأن هذا اليوم هو خاص بقيامة الرب من بين الأموات، وكذلك في الأيام الخاصة بالقيامة. أما الوجه الآخر لغلاف كتاب الأناجيل الليتورجي فيوجد عليه أيقونة صلب الرب يسوع المسيح؛ وهذا الوجه يكون إلى أعلى عندما يكون على المائدة المقدسة كما يكون في الواجهة عندما يحمله الشماس في دورة الإنجيل في الكنيسة باقي أيام الإسبوع.
كما يوجد في الكنيسة كتاب رسائل ليتورجي يوجد فيه، كما في كتاب الأناجيل الليتورجي، المقاطع التي تُقرأ في الإسبوع العظيم تليها رسائل الأعياد الثابتة وتذكارات القديسين مرتبة حسب أشهر السنة الطقسية وأخيرًا رسائل تقرأ في مناسبات مختلفة. وكتاب الرسائل الليتورجي يوجد في الكنيسة خارج الهيكل في مكان القارىء مع الكتب الكنسية الأخرى: المعزي، التريودي، البندكاستاري، المناون، السواعي الكبير، والتبيكون.

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