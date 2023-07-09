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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"ماراثون القاهرة".. أكبر حدث رياضى على أرض العاصمة الجمعة

اللواء خالد عبد
اللواء خالد عبد العال،

أعلن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنظيم أكبر حدث رياضى على أرض العاصمة "ماراثون القاهرة" صباح الجمعة المقبل.

وقال محافظ القاهرة إن الماراثون يأتى فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى، لافتًا إلى أنه سيتضمن سباقًا للجرى والدراجات الهوائية، والدراجات البخارية.

أضاف المحافظ أن نقطة بدء الماراثون ستكون من محور ياسر رزق مرورًا بكوبرى طه حسين وانتهاءً بمتحف الحضارة المصرية، مؤكدًا أنه تم اختيار هذا المسار لتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة وتعريفهم بأحد الإنجازات العملاقة التى أقامتها الدولة فى وقت قياسى لتسيير حركة المركبات واختصار الوقت والحد من استهلاك المحروقات لتحسين جودة الهواء وتعريفهم على كوبرى طه حسين الذى يعد عملًا هندسيًا فريدًا فى مجال تشييد الكبارى، حيث تم تشييده فى ٩ أشهر فقط من العمل المتواصل.

العيد القومي لمحافظة القاهرة مارثون محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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