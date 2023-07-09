"القاهرة الإخبارية": الخلاف يشتعل بين حلفاء كييف بعد قرار واشنطن حول القنابل العنقودية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، تقريرًا حول اشتعال الخلافات بين حلفاء كييف بعد قرار واشنطن بإرسال القنابل العنقودية إلى أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن شرارة الخلاف تشتعل بين حلفاء كييف بعد قرار واشنطن دعم كييف في هجومها المضاد ضد موسكو بإرسال القنابل العنقودية، وكانت بريطانيا على رأس الرافضين لقرار أمريكا، لالتزامها باتفاقية عدم استخدام القنابل العنقودية، ولكنها أكدت على استمرار دعمها لـ"كييف".

من جهتها أعلنت ألمانيا عن رفضها القرار، وكندا عارضت أيضًا، وأكدت التزامها باتفاقية "أوسلو"، وكذلك إسبانيا أيضًا انضمت للمعارضين للقرار.

فيما قالت مارجاريتا روبليس، وزيرة الدفاع الإسبانية: لا للقنابل العنقودية دعمًا للدفاع الأوكراني.