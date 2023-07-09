"إثارة الغرائز ومتعة شخصية".. ماذا قال "شاب السطوح" عن تصوير السيدات بالحمام؟

«كنت بتفرج عليهم في الحمام وبصور البنات وهما بيستحموا» هكذا قال المتهم بالتلصص على الفتيات، أمام نيابة مايو والتبين الجزئية عقب توجيه تهمة هتك العرض والإزعاج، والتصوير دون إذن.

اعترافات المتهم

قال المتهم، إنه كان يقف على سطح العقار الذي يسكن فيه، وهناك زاوية بإمكانه أن يرى ما في حمام الجيران الذين يفتحون الشبابيك لتهوية منازلهم، وهناك يمسك تليفونه ويصور كل ما يراه للاحتفاظ به وليس لابتزازهم أو نشر الفيديوهات والصور للفضائح.

وأضاف المتهم أن هذه الفيديوهات كان يشاهدها لأنها تثير غرائزه ولمتعته الشخصية، خاصة أنه كان يصور الفتيات وهن عراة خلال استحمامهن ولم يكن يعلم أن أحدًا سيكتشف أمره ويبلغ عنه.

حبس المتهم

أمرت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات مباحث القاهرة حول الواقعة، مصادرة الهاتف المحمول واستدعاء الضحايا لسماع أقوالهن.





-تفاصيل البلاغ

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة 15 مايو تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بتمكنهم من ضبط شاب أعلى سطح عقار، لقيامه بالتلصص على السيدات داخل حمامات منازلهن أثناء الاستحمام ومحاولة تصويرهن في الحمامات، إلا أنهم تمكنوا من ضبطه وإبلاغ الشرطة.