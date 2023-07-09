رسميًا| خامس الصفقات.. باريس يضم لوكاس هيرنانديز حتى 2028

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا اليوم الأحد، ضم لوكاس هيرنانديز قادمًا من بايرن ميونخ الألماني لمدة 5 سنوات.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 27 عامًا بعقد حتى عام 2028 حيث أشارت التقارير أن الصفقة كلفت النادي الفرنسي 50 مليون يورو.

هيرنانديز بات خامس صفقات النادي الفرنسي هذا الصيف بعد ضم ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو، كانج إن لي ومانويل أوجارت.

ولعب هيرنانديز 4 مواسم مع بايرن ميونخ وشارك في 107 لقاء وسجل هدفين وتوج بتسعة ألقاب مع الفريق.

وكان النادي الفرنسي عين لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم السابق، مديرا فنيا للفريق، بعد انفصاله عن المدرب كريستوف جالتييه.

ووقع إنريكي عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، حيث ستكون مهمته الأولى هي قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، الذي يظل حلما لجماهير الفريق وإدارة النادي.

وكان إنريكي من بين العديد من المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان، حيث كان من بينهم مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق جوليان ناجيلسمان.