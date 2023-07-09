ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا| خامس الصفقات.. باريس يضم لوكاس هيرنانديز حتى 2028

لوكاس هيرنانديز
لوكاس هيرنانديز

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي رسميًا اليوم الأحد، ضم لوكاس هيرنانديز قادمًا من بايرن ميونخ الألماني لمدة 5 سنوات.

وأكد النادي عبر بيانه الرسمي، ضم صاحب الـ 27 عامًا بعقد حتى عام 2028 حيث أشارت التقارير أن الصفقة كلفت النادي الفرنسي 50 مليون يورو.

هيرنانديز بات خامس صفقات النادي الفرنسي هذا الصيف بعد ضم ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو،  كانج إن لي ومانويل أوجارت.

ولعب هيرنانديز 4 مواسم مع بايرن ميونخ وشارك في 107 لقاء وسجل هدفين وتوج بتسعة ألقاب مع الفريق.

وكان النادي الفرنسي عين لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا وفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم السابق، مديرا فنيا للفريق، بعد انفصاله عن المدرب كريستوف جالتييه. 

ووقع إنريكي عقدا لمدة عامين مع باريس سان جيرمان، حيث ستكون مهمته الأولى هي قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، الذي يظل حلما لجماهير الفريق وإدارة النادي.

وكان إنريكي من بين العديد من المرشحين لتدريب باريس سان جيرمان، حيث كان من بينهم مدرب بايرن ميونيخ الألماني السابق جوليان ناجيلسمان.

باريس سان جيرمان سان جيرمان لوكاس هيرنانديز بايرن ميونخ هيرنانديز

الأكثر قراءة

"هديكى ورق الامتحان".. حيلة "مدرس" لاستدراج طالبة إلى منزله لانتهاك براءتها بالبحيرة

صفقة بـ4 ملايين جنيه.. سيدة تستغل ابنها فى تصنيع الاستروكس بالمقطم

يحضره نجوم الفن والرياضة.. تفاصيل حفل توزيع جوائز مهرجان العلمين الجديدة 2023

وزيرة البيئة: حملة تنظيف قاع البحر بالأنفوشى الأكبر لأهميته التاريخية

الزمالك يصعّد الناشئين للفريق الأول قبل مباراة الأهلى

ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية مجانية لأهالي طوخ بديرمواس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية