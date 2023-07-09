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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية.. وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

خلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية..

وزير الصحة يوخلال زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية..

وزير الصحة يوجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيهجه بسرعة تنفيذ خطة تطوير مستشفى «دار إسماعيل للولادة» بالإسكندرية بتكلفة 400 مليون جنيه

وزير الصحة: مستشفى «دار إسماعيل للولادة» صرح طبي متميز في خدمات صحة المرأة والطفل وتنظيم الأسرة

فاتن خديوى- سارة سعودى 
تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، مستشفى «دار إسماعيل» للولادة بمحافظة الإسكندرية، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة لصحة المرأة والطفل بالمستشفى.

يأتي ذلك إطار زيارته الميدانية لمحافظة الإسكندرية، لمتابعة مؤشرات الأداء وانتظام منظومة العمل، ضمن أعمال الحملة القومية «100 يوم صحة» بجميع محافظات الجمهورية.

اطلع الوزير خلال زيارته، على عرض مفصل حول الخدمات الطبية المقدمة للمرأة والطفل في المستشفى، حيث يقدم خدمات طبية ذات جودة عالية ورعاية صحية متميزة بأقل تكلفة للمرضى من جميع أنحاء الجمهورية خاصة في الإسكندرية والمناطق المجاورة، نظرا لتميز المستشفى في مجال أمراض النساء والتوليد وما يتبعها من خدمات مكملة متضمنة رعاية الأطفال المبتسرين، وتنظم الأسرة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير اطلع على خطة تطوير المبنى الأثري بالمستشفى بتكلفة تقدر بـ 400 مليون جنيه، مشددًا على سرعة البدء في أعمال التطوير وفقًا للخطة الزمنية المحددة، ودراسة إمكانية إنشاء مبنى جديد ملحق بالمستشفى، للتوسع في الخدمات المقدمة للمترددين على المستشفى.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تفقد أقسام المستشفى المختلفة، للاطمئنان على توافر جميع الخدمات للمترددين، مشيرًا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية 131 سريرًا من ضمنهم 105 أسرة داخلي، و 10 أسرة عناية مركزة، و16 حضانة، و6 غرف عمليات، بالإضافة إلى وحدات بنك الدم والمناظير، وقسمي الأشعة والتحاليل المعملية.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير حرص على متابعة التدريبات المقدمة للفرق الطبية العاملين بالمستشفى، خاصة تدريب الأطباء على أجهزة الـ CTG، المتطورة لتخطيط نبض قلب الجنين، كما اطلع الوزير على احتياجات المستشفى، موجهًا في هذا الصدد بزيادة عدد الحضانات وفقًا للاحتياج.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الوزير تابع معدلات ترددات المرضى، وكذلك معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية التي يتم إجراؤها بالمستشفى.

رافق الوزير خلال جولته، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والدكتور عمرو رشيد رئيس هيئة الإسعاف  المصرية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد نادي رئيس الإدارة المركزية لقطاع الطب العلاجي، والدكتور وليد حسن رئيس الإدارة المركزية للأسنان، والدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

الدكتور خالد عبدالغفار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي الدكتور حسام عبدالغفار الخدمات الطبية المقدمة الخدمات الطبية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان

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