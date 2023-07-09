الهلال الأحمر: كيف تقضى "صيفًا آمنًا" بعيدًا عن ضربات الشمس

حذرت مؤسسة الهلال الأحمر المصري من ضربات الشمس، مع المرور بـ"صيف آمن"، وذلك من خلال اتباع مجموعة من التعليمات كما هو موضح في البيان التالي:

فقد قالت مؤسسة الهلال الأحمر المصري، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: "ننتظر كل عام شمس الصيف وحرارته، ولكنها قد تكون السبب في تعرضك لضربة شمس أو الإنهاك الحراري"، ومن أجل الحماية وتفادي الإصابة بضربة الشمس أو الإنهاك الحراري، أوضحت الهلال الأحمر المصري كيف يمكن ذلك؟.

أوصت مؤسسة الهلال الأحمر المصري بضرورة عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أو الحرارة لمدة طويلة، لأن ذلك يحدث في الجسم بعض الاضطرابات، مثل:

زيادة في درجة الحرارة. الشعور بالإرهاق. تعرق شديد يفقد الجسم كمية كبيرة من المياه والأملاح. يتعرض جسم الإنسان للجفاف الشديد بسبب تعرضه لأشعة الشمس. يصاب جسم الإنسان بالتشنجات والإرهاق وفقدان الوعي وأحيانا الوفاة.

وللعلاج من ضربة الشمس عند الإصابة يجب اتباع الآتي:

يركز علاج ضربة الشمس على خفض حرارة الجسم إلى درجة الحرارة الطبيعية لمنع الضرر بالدماغ والأعضاء الحيوية أو تقليله، وللقيام بذلك قد يتخذ الطبيب الخطوات التالية:

اغمر نفسك في الماء البارد.. أثبتت الدراسات أن حمام الماء البارد أو المثلج أكثر الطرق فاعلية في الخفض السريع لدرجة حرارة الجسم الأساسية، وكلما أسرعت في غمر نفسك في ماء بارد قل خطر حدوث الوفاة أو تلف الأعضاء.

استخدم أساليب التبريد التبخيري.. إذا كان الغمر بالمياه الباردة غير متوفر، فقد يحاول العاملون في مجال الرعاية الصحي خفض درجة حرارة جسمك باستخدام طريقة التبخر.. يتم إصدار رذاذ من الماء البارد على جسمك بينما يتم تعريضك للهواء الدافئ، مما يؤدي إلى تبخير الماء وتبريد بشرتك.

لفّك في أغطية التبريد والثلج.. تتمثل إحدى الطرق الأخرى في لفّك في غطاء تبريد خاص ووضع أكياس ثلج على الرقبة والظهر والإبطين لخفض درجة حرارتك.