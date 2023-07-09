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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الصحة: توفير خدمة طبية متميزة أهم سبل توفير حياة كريمة للمواطنين

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان

قال وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار إن أهم سبل توفير حياة كريمة للمواطنين هي توفير خدمة طبية متميزة للمناطق الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير ومحافظ الإسكندرية محمد الشريف اليوم الثلاثاء خدمات مبادرة (100 يوم صحة) بمنطقة بشاير الخير؛ لمتابعة سير العمل والوقوف على مؤشرات أداء المبادرة التي تم تدشينها في 25 يونيو الماضي والتي من المقرر أن تستمر حتى أكتوبر القادم. 

واطلع عبدالغفار على تقرير مفصل حول مؤشرات الخدمات المقدمة ضمن المبادرة، حيث تم تقديم 191 ألفًا و670 خدمة علاجية ووقائية وترددات منذ بدء المبادرة، مثمنًا وجود المبادرة ببشاير الخير. 

من جانبه..‎ وجه محافظ الإسكندرية الشكر والتقدير لكل الفرق الطبية من العاملين على مبادرة (100 يوم صحة)؛ نظرًا لجهودهم المبذولة في تقديم أفضل وأسرع خدمة طبية ودوائية للمواطنين، بكل أعمارهم.

و‎أكد أهمية تكثيف التوعية بأهداف المبادرة، وكذلك تكثيف الأنشطة والحملات والندوات التوعوية بجميع الأماكن المُنفذ بها، موضحًا أهميتها في رفع الوعي الصحي الشامل لدى الأسرة المصرية. 

يذكر أن مبادرة (100 يوم صحة) ‎تستهدف تكثيف الخدمات الصحية لتشمل خدمات الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، وزيادة الوزن، والاعتلال الكلوي.

كما تقدم المبادرة خدمات دعم صحة المرأة من خلال التوعية بالفحص الذاتي للثدي، وفحص الثدي إكلينيكيًا والتوعية بالصحة الإنجابية وخدمات تنظيم وتنمية الأسرة، بالإضافة لخدمات الكشف المبكر عن الأورام السرطانية كالقولون، والرئة، والبروستاتا، وعنق الرحم.

حياة كريمه وزير الصحة توفير حياة كريمة خالد عبدالغفار 100 يوم صحة الصحة الإنجابية

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