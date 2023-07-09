الجامعة المصرية اليابانية تعقد المؤتمر الدولي الـ4 لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة 17 يوليو الجاري

تنظيم كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا أعمال المؤتمر الدولي الرابع لهندسة الكيمياء والطاقة والبيئة في 17 يوليو الحالي.

ويعقد المؤتمر، الذي تستمر أعماله لمدة يومين تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع معهد طوكيو للتكنولوجيا وجامعة "كيوشو" باليابان، وبمشاركة عدد من الجامعات المصرية باستخدام تقنية الفيديو كونفرانس.

وقال رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، رئيس المؤتمر، الدكتور عمرو عدلى "إن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور لخدمة البحث العلمي في مجال التنمية المستدامة ودعم الصناعة الوطنية".

ومن جهتها، قالت عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات، مقرر المؤتمر، الدكتورة منى جمال الدين "إن المؤتمر يناقش عددا من الأبحاث في هندسة الكيمياء والطاقة والبيئة وتحسين عملية الفصل وتطويرها، وحركية التفاعل والحفز، والصناعة الخضراء والمستدامة، ومعدات الهندسة الكيميائية وتصميم العمليات، والبتروكيماويات البترولية والأسمدة وصناعات معالجة الغاز، وتحلية المياه (الأغشية وتطبيقات الطاقة الشمسية)، وتحضير المواد النانوية وتطبيقاتها، بالإضافة إلى العديد من المحاور المهمة، ومنها تطبيقات الطاقة الشمسية الحرارية وتكنولوجيا تخزين الطاقة، الهندسة البيئية والاستدامة والتقييم البيئي".

وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه نخبة من الأساتذة والباحثين المتخصصين من جامعات مصر واليابان والصين وتونس وجنوب السودان وغانا ونيجريا وكندا.

ويعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل بعنوان "استراتيجيات الموانئ المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، بالتعاون مع هيئتي ميناء الإسكندرية ودمياط، بالإضافة إلى معرض يشارك فيه العديد من الشركات الرائدة بمجال الصناعة وعرض بعض مشروعات الطلاب البحثية المتميزة.