لاستكمال مسيرة "محجوب".. "حسني" أقدم مستشاري محكمة النقض ورئيسها الجديد

عقب أداء المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسًا لمحكمة النقض، ورئيس للمجلس القضاء الأعلى، اليمين القانونية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.. نرصد أبرز المناصب التي تولاها.

انتهاء ولاية «محجوب» قانونيًا

وجاء المستشار «حسني» خلفا عن المستشار محمد عيد محجوب الذي انتهي مدته القانونية في يونيو الماضي؛ لبلوغه السن القانوني وانتهاء عطائه القضائي.



- من هو الرئيس الجديد

وشغل رئيس محكمة النقض الجديد منصب رئيس المكتب الفني لمحكمة النقض، ومن أقدم 7 مستشارين في المحكمة النقض وفقًا للقانون تم تنصيبه مؤخرًا.

ويعتبر نص القانون في ترشيح رئيسها الجديد يكون بناءًا على ترشيح 7 من أقدم أعضاء المحكمة للي ريس الجمهورية لاختيار أحدهم.

- تنصيب رؤساء الهيئات القضائية

كان شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.