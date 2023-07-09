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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تنفذ 123 برنامجا تدريبيا في النصف الأول من 2023

مجموعة من المتدربين
مجموعة من المتدربين المتخرجين من أحد البرامج

نفذت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، في مقرها الرئيس بالقاهرة، خلال النصف الأول من 2023، أعمال 123 برنامجا تدريبيا ودبلوما متنوعا.

وشارك في البرامج 893 متدربا من منسوبي وزارات وهيئات من دول عربية عدة وهي: المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، جمهورية السودان، دولة الكويت، الجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية.

- أبرز موضوعات البرامج التدريبية

تناولت البرامج التدريبية موضوعات متنوعة، منها استراتيجيات مواجهة حروب الجيل الرابع والشائعات والحروب النفسية، جرائم النشر وحماية الحقوق الفكرية، أمن الإعلام العسكري، تنمية المهارات الإدارية، تنمية وتطوير مهارات الإدارة الإلكترونية، إعداد وتأهيل القادة، التعامل مع الضغوط وتحليل المشكلات واتخاذ القرارات، التفكير المرن وإدارة تحديد وتخطيط الأهداف الذكية، إعداد الخريطة الذهنية لتوليد الأفكار الإبداعية، الإدارة الاستشرافية وصياغة استراتيجيات المستقبل، الطرق الحديثة للإبداع والتطوير في العمل، المهارات المتكاملة في الشئون القانونية، العلاقات العامة في إدارة الأزمات، الإدارة الحديثة للعلاقات العامة والمراسم والبروتوكول، وقيادة التغيير في عصر التحول الرقمي، وغيرها.

- تزويد المشاركين بالمهارات والاتجاهات الحديثة لأعمال القطاعات الإدارية والمالية

تهدف البرامج، والتي نفذتها إدارة التدريب بالمنظمة، إلى تزويد المشاركين بالمهارات والمعارف، والاتجاهات الحديثة في أعمال القطاعات الإدارية والمالية والمحاسبية وتكنولوجيا المعلومات وإدارة المشروعات والشهادات المهنية، بما يسهم في تحسين أداء العاملين في جهات عملهم.

ويتم تنفيذ البرامج بأساليب مُنوعة، ما بين محاضرات وحلقات نقاشية، وبعض دراسات الحالات، مع تمارين وتطبيقات عملية، في قطاعات البرامج الإدارية، البرامج المالية والمحاسبية والدبلومات، قطاع برامج إدارة المشروعات والشهادات المهنية، وقطاع برامج تكنولوجيا المعلومات والمكتبات. 

المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية القاهرة برامج تدريبية

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