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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد عمل مكتب العمل 2023

مواعيد عمل مكتب العمل
مواعيد عمل مكتب العمل

مواعيد عمل مكتب العمل..  نرصدها في التقرير التالي، إذ يتمثل دور مكتب العمل في استقبال الأفراد الذين يعملون أو يمتلكون مقر عمل لاستخراج المستندات وتسهيل المعاملات اللازمة، كاستخراج كعب العمل، وهو الإجراء الأكثر شيوعًا في مكاتب العمل المصرية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

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 في هذا التقرير يكشف “الدستور” معلومات حول أماكن ومواعيد عمل مكتب العمل في عدد من المحافظات.

مواعيد عمل مكتب العمل 2023

أولًا: مواعيد عمل مكتب العمل  محافظة القاهرة
يوجد داخل محافظة القاهرة وحدها أكثر من 60 مكتب عمل، من بينهم:

مكتب أبو النمرس

ويقع في شارع صلاح سالم- حي العمرانية الشرقية- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب أبو زعبل
يقع في شارع عمرو بن العاص- حي أبو زعبل- محافظة القليوبية.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب أطفيح
يقع في شارع الكريمات المتفرع من كفر الدسمي- منطقة الرقة القبلية- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب أكتوبر
يقع في 21 شارع 7- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب الأزبكية
183 التحرير- حي عابدين- محافظة القاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب البدرشين
ويقع في منطقة ناهيا التابعة لقسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب البساتين ودار السلام
ويقع في 500 منطقة البساتين الشرقية بالقاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب التبين
ويقع في شارع فؤاد محيي الدين- منطقة الشياخة الأولى في القاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب الجمالية
ويقع في 317 شارع بورسعيد- حي الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

مكتب الحوامدية
ويقع على غرب مسار أسوان الزراعي بمنطقة الحوامدية- محافظة الجيزة.

ويستمر الدوام به يوميًا من التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ما عدا يوم الجمعة.

ما هي الخدمات التي تتيحها مكاتب العمل؟

توفر مكاتب العمل المصرية عدد من الخدمات للمواطنين، من أبرزها:

استخراج كعوب العمل.
استخراج تصاريح مزاولة المهنة.
استخراج تصاريح العمل لغير المصريين.
توثيق عقود توظيف المصريين في الخارج.
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