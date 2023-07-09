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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"عبدالقوى" يعلن تأييده مشروع قانون بشأن إنشاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

الدكتور طلعت عبدالقوى
الدكتور طلعت عبدالقوى

أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية عن تأييده ودعمه الكامل لمشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان و60 نائباً بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي وافقت عليه لجنة التضامن والأسرة وذوي الإعاقة، تمهيداً لعرضه على اجتماع مجلس النواب يوم الاثنين الموافق 10 يوليو 2023، وهو كيان غير هادف للربح وله الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وأوضح الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفرعية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، ورفع حالة الرضا لدى المواطن، والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية، وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار، والمساهمة في تسهيل إتاحة السلع وفي حل مشكلة البطالة، والعمل على التعبئة والحشد وتحريك الإمكانيات المادية والبشرية للوصول إلى المواطنين في كل نقطة في أرض مصر.

ويتشرف الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالانضمام إلى عضوية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمشاركة في هذا العمل الوطني وغير المسبوق.

 

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