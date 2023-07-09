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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ننشر أول صورة لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

المستشار مسعد عبد
المستشار مسعد عبد المقصود بيومي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، أداء حلف اليمين لكل من المستشار حسني حسن عبداللطيف أبوزيد، رئيسًا لمحكمة النقض، والمستشار حافظ أحمد عباس محمد، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، والمستشار مسعد عبدالمقصود بيومي، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد أهمية دور القضاء وهيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة في إرساء العدالة وإعلاء كلمة القانون، مشيدًا بما تقوم به تلك المؤسسات والهيئات القضائية الموقرة من أداء مهامها على الوجه الأكمل، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين وصون مصالح الوطن.

المستشار مسعد عبد المقصود بيومي

كما منح الرئيس عبدالفتاح السيسي وسام الجمهورية من الطبقة الأولى لكل من: القاضي محمد عيد محمد محجوب، رئيس محكمة النقض السابق، والمستشار عدلي عبدالفتاح زايد، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، والمستشار محمد محمد بكر، رئيس هيئة قضايا الدولة السابق.

وقد أعرب  الرئيس، في هذا الصدد، عن خالص التقدير للسادة المستشارين والقضاة، لجهودهم الكبيرة وما قدموه من عطاء وتفان وإخلاص، على مدار مسيرتهم الممتدة في العمل القضائي.

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