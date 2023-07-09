مصرع طفل إثر حريق فى منزل بقنا

لقي طفل مصرعه، اليوم الأحد، إثر حريق نشب داخل منزل مكون من 3 طوابق في نجع سالم، قرية أولاد عمرو، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

وتلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق ضخم داخل منزل مكون من 3 طوابق، وأسفر عن مصرع طفل في نجع سالم قرية أولاد عمرو.

وتبين بعد الفحص مصرع الطفل غانم سيد مصطفى، يبلغ من العمر 3 أعوام، متفحمًا داخل حريق نشب في منزل مكون من 3 طوابق في قرية أولاد عمرو مركز قنا

وتمت السيطرة على الحريق من قبل قوات الحماية المدنية بقنا، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.