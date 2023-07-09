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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

‬‏إزالة 1094 حالة إشغال طريق في حملات بنطاق 3 مراكز بالبحيرة

إزالة
إزالة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائبة محافظ البحيرة، بضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتسهيل حركة المرور، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقامت الوحدات المحلية في مدن ومراكز المحافظة بتنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات عن الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق، وأسفرت الحملات عن رفع 1094 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع بين ثابت ومتحرك، عبارة عن 924 حالة في دمنهور، 90 حالة في أبوحمص، و80 حالة في الدلنجات.

وشددت نائبة محافظ البحيرة على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع عودة الإشغالات التي تعوق حركة المرور، لتسهيل حركة المواطنين والحفاظ على الانضباط في الشارع.

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائبة محافظ البحيرة - بتكثيف حملات إزالة التعديات ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي، أملاً في استرداد حق الشعب في أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بحزم، والتصدي لأي شكل من التعديات، واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة تجاه كل من يسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، مؤكدة على التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على أملاك الدولة.

وقد شهدت مدن ومراكز المحافظة، أمس السبت، أولى أيام تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجه 21، والتي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، حيث أسفرت عن تنفيذ 28 قرار إزالة بنطاق 8 مراكز على مساحة 3042 مترًا مربعًا، وذلك بإزالة 6 حالات تعدي بمساحة 1638 مترًا مربعًا في دمنهور، و5 حالات تعدي بمساحة 530 مترًا مربعًا في كفر الدوار، وحالتي تعدي بمساحة 400 مترًا مربعًا في أبو حمص، وحالتي تعدي بمساحة 200 مترًا مربعًا في شبراخيت، وحالتي تعدي بمساحة 123 مترًا مربعًا في إدكو، و3 حالات تعدي بمساحة 60 مترًا مربعًا في المحمودية، و5 حالات تعدي بمساحة 52 مترًا مربعًا في كوم حمادة، و3 حالات تعدي بمساحة 39 مترًا مربعًا في الرحمانية.

3 حالات الإجراءات القانونية اتخاذ كافة الإجراءات الحبس الإشغالات الإشغالات المخالفة الدكتورة نهال بلبع

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