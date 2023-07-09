23 يوليو.. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد الملتقى العربى الثانى لريادة الأعمال بالمغرب

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية "إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربي"، الملتقى العربي الثاني لريادة الأعمال، تحت عنوان: "دور المسئولية الاجتماعية في تعزيز ريادة الأعمال" بمدينة طنجة - في المملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري.



وتشارك في الملتقى نخبة من المسئولين والخبراء في مجال ريادة الأعمال من الوطن العربي.



ويهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة دعم روّاد الأعمال في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على طبيعة الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق الشركات الاستثمارية والصناعية والمؤسسات الخاصة في توفير البيئة الحاضنة لرواد الأعمال، والوقوف على أهم التحديات والعقبات التي قد تواجه توفير هذه البيئة الحاضنة لحاضنات الأعمال، واستشراف الحلول، والبحث عن ثوابت مشتركة لضمان تحسين عمليات الإنتاج وتخصيص الموارد اللازمة لذلك، وضمان كفاءة العملية الريادية.



ويتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، المفاهيم الأساسية للمسئولية المجتمعية، وتحديد احتياجات رواد الأعمال ومدى قدرة الشركات على تقديم الدعم اللازم لتعزيز المشروعات الريادية، وتحليل الوضع الراهن واستكشاف طرق التطوير بهدف التشاركية لتعزيز ريادة الأعمال، والتركيز على خبرات ونماذج فضلى من واقع احتضان الشركات لتجارب رواد الأعمال، وتقييم القنوات الاتصالية بين الشركات ورواد الأعمال، وأهمية وضع استراتيجيات لدفع عملية التعاون والاستفادة من التجارب السابقة.



وتشترط المنظمة لحضور فعاليات الملتقى، تقديم ورقة بحثية، تجربة عملية، قصة نجاح، أو ورقة عمل، وذلك لتدخل ضمن الملف العلمي لملتقى ريادة الأعمال.