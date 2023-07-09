ads
الأحد 09 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

23 يوليو.. المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعقد الملتقى العربى الثانى لريادة الأعمال بالمغرب

جامعة الدول العربي
جامعة الدول العربي

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية "إحدى المنظمات المتخصصة لجامعة الدول العربي"، الملتقى العربي الثاني لريادة الأعمال، تحت عنوان: "دور المسئولية الاجتماعية في تعزيز ريادة الأعمال" بمدينة طنجة - في المملكة المغربية، وذلك خلال الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري.


وتشارك في الملتقى نخبة من المسئولين والخبراء في مجال ريادة الأعمال من الوطن العربي.


ويهدف الملتقى إلى تعزيز ثقافة دعم روّاد الأعمال في المنطقة العربية، وتسليط الضوء على طبيعة الأدوار والمسئوليات الملقاة على عاتق الشركات الاستثمارية والصناعية والمؤسسات الخاصة في توفير البيئة الحاضنة لرواد الأعمال، والوقوف على أهم التحديات والعقبات التي قد تواجه توفير هذه البيئة الحاضنة لحاضنات الأعمال، واستشراف الحلول، والبحث عن ثوابت مشتركة لضمان تحسين عمليات الإنتاج وتخصيص الموارد اللازمة لذلك، وضمان كفاءة العملية الريادية.


ويتناول الملتقى عدة محاور من أهمها، المفاهيم الأساسية للمسئولية المجتمعية، وتحديد احتياجات رواد الأعمال ومدى قدرة الشركات على تقديم الدعم اللازم لتعزيز المشروعات الريادية، وتحليل الوضع الراهن واستكشاف طرق التطوير بهدف التشاركية لتعزيز ريادة الأعمال، والتركيز على خبرات ونماذج فضلى من واقع احتضان الشركات لتجارب رواد الأعمال، وتقييم القنوات الاتصالية بين الشركات ورواد الأعمال، وأهمية وضع استراتيجيات لدفع عملية التعاون والاستفادة من التجارب السابقة.


وتشترط المنظمة لحضور فعاليات الملتقى، تقديم ورقة بحثية، تجربة عملية، قصة نجاح، أو ورقة عمل، وذلك لتدخل ضمن الملف العلمي لملتقى ريادة الأعمال.

الاستثمارية العربية للتنمية الإدارية الشركات الاستثمارية الدول العربي المشروعات الريادية المسئولية الاجتماعية المؤسسات الخاصة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنظمة العربية المنظمة العربية للتنمية المملكة المغربية

الأكثر قراءة

موقف زيزو من اللحاق بمواجهة الأهلى

اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

من هو رئيس النيابة الإدارية الجديد؟

مصدر بالأهلى: بيرسى تاو عقد جلسة مع كولر لإقناعه بالاحتراف فى أوروبا

بيراميدز يحسم موقفه من بيع محمود صابر وإبراهيم عادل

السيسى يشهد حلف اليمين لرؤساء محكمة النقض والنيابة الإدارية وقضايا الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

د.أحمد الخميسى

محمود قرنى.. قصيدة الوداع

ماجد حبته

عالم بلا أسلحة كيماوية!

وائل لطفي

الساحل الشرير والساحل الأكثر شرًا

خالد حريب

الحوار الوطنى.. خريطة قضايا مصر بالطول وبالعرض

د.كريمة الحفناوى

احتفال سفارة جمهورية فنزويلا البوليفارية بذكرى ميثاق الاستقلال الوطنى

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبي يدعو لضرورة الضغط على إسرائيل لحل النزاع الفلسطيني

الخارجية الفلسطينية تدين رفض حكومة نتنياهو إخلاء بؤرة حومش الاستيطانية شمال الضفة

رئيس وزراء فلسطين: حكومات إسرائيل المتعاقبة لا تريد إقامة دولة فلسطينية