“ذا أتلتيك” تنشر نص رسالة باريس سان جيرمان الأخيرة إلى مبابي

كشفت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية اليوم، آخر رسالة رسمية من إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي إلى كيليان مبابي نجم الفريق الذي عاد ربطه بالانتقال إلى ريال مدريد هذا الصيف.

وعاد مبابي لإثارة الجدل بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان بعدما أعلن عن رفضه تفعيل شرط تمديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025، فيما أشارت التقارير إلى أن إدارة النادي الباريسي أبلغت اللاعب بضرورة حسم قراره إما بالبقاء وتمديد عقده أو الرحيل في الصيف الجاري قبل بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

وقالت الرسالة التي نشرتها الصحيفة: “لا يمكن أن يكون خروجك إلا جزءًا من عملية بيع أو استمرارية مستقبلية حتى 30 يونيو 2025، وتم الاتفاق بوضوح بيننا.. هذه هي الطريقة التي غادر بها جميع اللاعبين العظماء مثلك أنديتهم؛ تاركين إرثاً دائما ويساعد بدوره النادي الذي ساعدك، ودعم عائلتك، منذ سنوات مراهقتك”.

وانضم كيليان مبابي لصفوف باريس سان جيرمان قادمًا من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة، بشرط شراء في نهاية الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.