تسليم حديقة حيوان الجيزة لتحالف مصرى لتطويرها

أكد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أحمد إبراهيم أن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة استلم الحديقة، اعتبارًا من اليوم الأحد؛ للبدء في عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية.

وقال إبراهيم- في بيان، اليوم- إن هناك بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير الحديقة منها أن الحديقة سوف تظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية، والتطوير سيتم تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة، فضلًا عن أن الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان، الذي خرجت منه 2004؛ بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

وأضاف أن مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن، كما سيتم جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

وأوضح مستشار وزارة الزراعة أن تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام، والحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين، وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري، فضلًا عن أن الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، والحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية، وسيتم الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق.

وأشار إلى أن تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا غلق الحديقتين خلال مدة التطوير، والتي سوف يتم ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.