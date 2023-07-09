اختراق حساب وصور عارية.. "سميرة" تستدرج خليجية برسائل وهمية لابتزازها بأكتوبر

ما زال الهوس بابتزاز الفتيات يطارد الشباب ويستغلون فضائحهم لتكوين ثروات مالية ونهش أموالهن ولكن الأمر يختلف عندما تكون الفريسة سيدة خليجية تراسل فتاة لتكوين صداقة عادية زمالة وتكتشف عقب ذلك أنها وقعت ضحية نصب لشاب طمعًا في أموالها.

في منطقة أكتوبر بمحافظة الجيزة، تلقت فتاة خليجية طلب صداقة من أخرى تدعى «سميرة أحمد» وعندما تحدثت معها وجدت أنهما ممكن أن تتكون بينهما علاقة صداقة جيدة وعندما توطدت علاقتهما إلكترونيًا مجرد رسائل بدءا الأثنين يتبادلا الصور الشخصية، ولكن عقب ذلك بدأ ينكشف الوجه الحقيقي لأدمن الحساب على مواقع التواصل الاجتماعي عندما كشفت عن نفسها بأنها ولد، ثم بدأ بابتزازها ماليًا طمعًا في أموالها.

كما تبين أن المتهم بإدارة الحساب شاب يبلغ من العمر 25 عامًا، ونجح في اختراق حسابها الإلكتروني، والحصول على صور شخصية لها وهي عارية وبملابس غير محتشمة وصور لشقيقتها، وعندما رفضت ابتزازه والاستمرار في التواصل معه، بدأ ينشر صورها عارية ويهددها بالفضيحة والتواصل مع أقاربها.

وعقب ذلك بدأ يستدرجها في الرسائل خاصة عندما طلب منها مبلغ مالي يصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي لوقف نشر صورها، وخدش شرفها وسمعتها، وأبلغت عنه الأجهزة الأمنية، التي تمكنت من ضبطه، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

كان المحامي العام الأول لنيابة أكتوبر الكلية أحال شابا إلى محكمة الجنايات لاتهامه بتهديد فتاة ثرية عربية بنشر فيديوهات وصور عارية لها.



كما أنه تعمد إزعاجها هي وشقيقتها وأساء استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف المحمول من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".