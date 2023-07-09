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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تسليمها اليوم... 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

حديقة الحيوان
حديقة الحيوان

بعد تسليمها اليوم 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان

أكد أحمد إبراهيم، المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أن التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان استلم الحديقة اعتبارًا من اليوم الأحد 9 يوليو، وذلك للبدء في عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية، وهناك بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير الحديقة وهى:

1-  الحديقة سوف تظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.

2- التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولى لحدائق الحيوان من خلال  تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة وعلى رأسها شركة المشروعات للإنتاج الحربي.

3- الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولى لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

4- مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي قام بتطوير 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن.

5- جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

6- تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سوف يكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي تتم زيادته بنسبة محددة كل عام.

7- الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة وكل ما هو أثري.

8- الحديقة سوف تكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

9- الحيوانات سوف تظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

10- سوف يتم الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق.

11- تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة ورفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة.

12-  غلق الحديقتين خلال مدة التطوير والتي سوف يتم ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.

بعد تسليمها اليوم تقسيم معلومة تطوير حديقة

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