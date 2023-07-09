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الأحد 09 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

معلم عن امتحان مادة علم النفس والاجتماع: "مستواه متوسط والطلاب مبسوطين"

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

قال فتحي أبو طالب كبير معلمي علم النفس والاجتماع، إن الامتحان في المجمل متوسط المستوى.

 
وأضاف في تصريح خاص لموقع الدستور: “فيه ما يقرب من 10 جزئيات من إجمالي 46 جزئية تحتاج للتركيز  في الاختيارات”.
 

واستكملت: “الامتحان يقيس مستوى الفهم والاستنتاج والتحليل لدى الطلاب وكل فئات الطلاب هيكونوا مبسوطين من الامتحان”.

 

جدير بالذكر أنه قد حرص الدكتور رضا حجازي واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، في مستهل زيارته للمحافظة، على التواصل مع غرفة العمليات المركزية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لمتابعة سير امتحانات مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للشعبة العلمية علوم، ومادة الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) للشعبة العلمية رياضة، ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع مقر اللجان الامتحانية على مستوى الجمهورية.

 

كما اطمأن الوزير على تنفيذ كافة التعليمات الخاصة التي يتم تنفيذها والخاصة بتوزيع ورق إجابة البابل شيت وورق إجابة الأسئلة المقالية قبل بدء الامتحان بـ١٠ دقائق، وفتح أبواب اللجان من الساعة الثامنة والربع صباحًا، لتنفيذ اجراءات التفتيش للطلاب بدقة قبل دخول اللجان.

 

وأكد الوزير أن أي طالب سيتم رصده عبر مواقع التواصل الاجتماعي يصرح بأنه قام بالغش داخل اللجنة أثناء الامتحان سيتم تصحيح أوراق اجابته في لجنة خاصة، مشددا على أن الوزارة لديها كافة أدوات الرصد لمختلف الفيديوهات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

إجراءات التفتيش اتخاذ كافة الإجراءات استخدام الهاتف المحمول اجراءات الهاتف المحمول الامتحانات الامتحانية الاختيارات

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