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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مرتضى منصور: تقدمت بـ86 بلاغًا ضد الخطيب "لم يُحقق فى واحد منها"

المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور (أرشيفية)

طالب المستشار مرتضى منصور بالتحقيق في 86 بلاغًا قدّمها ضد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

جاء ذلك خلال جلسة الحكم في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة، بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة، على حكم عزل مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور: "لم يتم اتخاذ أي إجراء في البلاغات التي تقدمت بها ضد محمود الخطيب".

وأضاف: "لدي مستندات يا معالي الوزير [العدل] اسمعها وشاهدها بنفسك. كل ما أريده هو تطبيق القانون عليّ وعلى محمود الخطيب. هناك وزير سعودي قال إن محمود الخطيب أخذ منه 28 مليون جنيه، والوزير تقدم ببلاغ يقول فيه إن الخطيب أخذ الأموال لنفسه ولم ينفقها على المنشآت كما كان متفقًا عليه وجميع الأجهزة الرقابية أكدت ذلك، وتم حفظ البلاغ رغم ذلك.

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برفض طعن مرتضى منصور على حكم عزله من رئاسة الزمالك المقدم من هيئة قضايا الدولة بالنيابة عن وزير الرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

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