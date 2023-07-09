من مدينة العلمين الجديدة.. أحمد الطاهرى: شكرًا للرئيس السيسى على الحلم الذى أصبح حقيقة

قال الإعلامي أحمد الطاهري إن مصر بلد الإبداع وهي أيقونة الشرق، موجهاً الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إنجاز إقامة مدينة العلمين الجديدة، وتنظيم المهرجان الأكبر في الشرق الأوسط الذي يحمل اسمها.

ووجّه أحمد الطاهري، خلال التغطية الخاصة عبر برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، رسالة شكر قال فيها: "شكراً لهذا الحلم الذي أصبح حقيقة، ولولا هذا الجهد وهذا العمل الشاق عمرنا ما كنا هنشوف مصر بهذه الروعة وهذا الجمال".

وتابع: "العلمين الجديدة ستكون متاحة لكل المصريين، عيشوا الفرحة والبهجة، لأن الفرحة تليق بنا، وقنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة ستتفاعل على نحو مباشر مع المشاهدين، وستجدوننا حولكم في كل مكان، والفعاليات ستنظم في مناطق مختلفة بالعلمين الجديدة".

وأكد: "منذ عامين أو 3 أعوام سمعت حديثاً عن أن العلمين الجديدة ستكون جنوب أوروبا الدافئ، والمهرجان سيستضيف نجوماً من مختلف دول العالم العربي، وسيتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل كافة".

وأطلق القائمون على مهرجان العلمين الهوية البصرية للمهرجان الجديد، الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة، والمقرر انطلاقه الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023.

وأطلق المهرجان اللوجو بشكل مبتكر ومميز ويشير للهوية الذكية والمميزة لمدينة العلمين الجديدة، وكذلك تم استخدام الألوان المبهجة، كما تم اختيار الشعار ليكون "مهرجان العلمين الجديدة.. العالم علمين".