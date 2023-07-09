معرض طبرق الدولى للكتاب يستقبل طلبات مشاركة من 80 دار نشر

معرض طبرق الدولي للكتاب يستقبل طلبات مشاركة من 80 دار نشر

أعلنت إدارة معرض طبرق الدولى للكتاب، استقبال طلبات أكثر من 80 دار نشر، للمشاركة في فعاليات المعرض، الذى تنظمه وتشرف عليه جامعة طبرق الليبية، والمزمع إقامته خلال الفترة من 10 إلى 19 من شهر أكتوبر القادم للعام الحالي 2023، بمدينة طبرق.

وأكد الدكتور فوزي الحداد مدير عام معرض طبرق الدولي للكتاب ومدير إدارة النشر بجامعة طبرق- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم /الأحد/- أن التجهيزات تتم على قدم وساق فى دورة المعرض الثانية، وأن أكثر من 80 دار نشر من عدد من الدول العربية ودور نشر ليبية محلية قد أبدت رغبتها رسميًا للمشاركة فى فعاليات المعرض، موضحًا أن المعرض مستمر فى تلقى طلبات المشاركة الجديدة.

وكان معرض جامعة طبرق الدولى للكتاب قد افتتح، فى شهر أكتوبر من العام الماضى، تحت شعار "جامعة طبرق.. رؤية تبنى الوطن"، بمشاركة أكثر من مائة دار نشر عربية، وذلك بمقر الإدارة العامة للجامعة، واستمر المعرض لمدة أسبوع، فيما اختارت اللجنة العليا للمعرض الكاتب الليبى الراحل "سعيد خيرالله صالح" شخصية المعرض للدورة السابقة.

