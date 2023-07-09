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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اليوم.. معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد محاضرتين لمحامى الجدول العام

معهد محاماة القاهرة
معهد محاماة القاهرة الكبرى

يعقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، بنقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، تحت إشراف حسين الجمال، أمين عام النقابة، ومقرر المعهد، ورعاية نقيب المحامين عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.

يلقي المحاضرتين المستشار الدكتور طه السعيد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الأستاذ الدكتور المأمون جبر، أستاذ الحقوق والتشريعات الاقتصادية، ويتناولان القضاء الإداري بمجلس الدولة.

ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

ويعد المعهد شرطاً للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل.

معهد محاماة القاهرة الكبرى حسين الجمال نقيب المحامين الدكتور طه السعيد مجلس الدولة

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