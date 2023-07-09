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الأحد 09 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد جاهزية المعهد الفنى الصحى وإنشاء مركز "إبداع" بالداخلة

نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد تتفقد المعهد الفنى الصحى

قامت الدكتورة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، بجولة تفقدية بمركز الداخلة، لمتابعة عدد من المشروعات الخدمية الجارية، يرافقها المهندس مجدي الطماوي، رئيس المركز، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وتفقدت "مجدي" المقر المخصص لإنشاء مركز إبداع مصر الرقمية، وذلك في إطار التنسيق بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإتاحة الدورات التدريبية التي يقدمها المركز لشباب الداخلة والمراكز المجاورة والوصول لأكبر عدد من المستفيدين من الخبرات العلمية والتكنولوجية المستهدفة.

كما تابعت أعمال التجهيزات الجارية بمقر المعهد الفني الصحي استعدادًا لدخول الخدمة وبدء الدراسة بالتزامن مع العام الدراسي المقبل، موجهة بسرعة استكمال التجهيزات النهائية والتنسيق لإنشاء قسم لتأهيل المتخصصين في تمريض السياحة العلاجية.

من ناحية أخرى، تفقدت نائب المحافظ المقر الجديد الذي تم تخصيصه لفرع التأمين الصحي بالوحدة المحلية للمركز، وذلك تسهيلًا على المنتفعين من خدمات التأمين من خلال توفير مكان مناسب وأكثر استيعابًا للمواطنين لتقديم الخدمة بشكل لائق.

وفي سياق آخر، تابعت السيدة حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، خلال جولتها التفقدية بمركز الفرافرة، أعمال رفع كفاءة وازدواج  الطريق المار من أمام الوحدة المحلية للمركز وصولًا إلى مقر كمين الفرافرة بطول ٣ كم، يرافقها السيد نبيل حنفي، رئيس المركز.

وأكدت على سرعة الانتهاء من أعمال التأسيس ووضع التربة الزلطية تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق الداخلية بالمدن وتيسير حركة المواطنين وتحسين المظهر الحضاري بالمراكز.

كما تفقدت الموقع المخصص لإقامة المجمع الطبي بالفرافرة، والذى يضم مستشفى الفرافرة الجديد ومركزًا طبيًا ومدرسة للتمريض بنظام الخمس سنوات، موجهًة بالتنسيق للبدء في أعمال الإنشاءات؛ لتطوير الخدمات الطبية بالمركز لتواكب ما تشهده قرى المركز من تطوير وتنمية شاملة من خلال المشروع القومي "حياة كريمة".

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