"إكسترا نيوز": العلمين الجديدة تستقبل أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط

قالت الإعلامية لما جبريل، مذيعة فضائية "إكسترا نيوز"، إن مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر مهرجان ترفيهي في مصر والشرق الأوسط كله.

وأضافت المذيعة، ضمن فقرات برنامج "هذا الصباح"، المذاع علي فضائية "إكسترا نيوز" وفى تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة: "أن العلمين الجديدة تستحق هذا الشكل من العرض للمصريين والمواطنين في جميع أنحاء الوطن العربي، وشرفنا في قناة إكسترا نيوز بالبث من داخل مدينة العلمين الجديدة".

وتابعت: "هذا المهرجان من أفضل الطرق لتقديم مدينة العلمين الجديدة، والناس في مصر والوطن العربي يستحقون العروض والكرنفالات التي سيتم تنظيمها في الأيام المقبلة، وفي جميع قنوات قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مثل القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف سنعيش الفرحة على مدار الأيام المقبلة في تغطية خاصة لمهرجان العلمين الجديدة".

وأكدت لما جبريل أن المهرجان سيبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري، وسيتم تنظيم حفل للنجم تامر حسني يوم 21 يوليو، وننتظر في هذا الكرنفال الرائع نجومًا مصريين وعرب وعالميين هنا في العلمين الجديدة، وستستقبل العلمين الجديدة مليون زائر من مصر والوطن العربي، وهى تستوعب 4 ملايين شخص.

وأطلق القائمون على مهرجان العلمين الهوية البصرية للمهرجان الجديد الحدث الترفيهي الأضخم في المنطقة، والمقرر انطلاقه الخميس 13 يوليو حتى 26 أغسطس 2023.