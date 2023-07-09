نصائح لوجبات الأطفال لمنع داء السمنة المسبب للأمراض

إذا لم يتم التعامل مع عادات الأكل الآن، سيكون هناك المزيد من مرض السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب في المستقبل بالنسبة للأطفال الذين يعانون من السمنة.

هناك عدد أكبر من الأطفال الذين يعانون من السمنة المفرطة أكثر من أي وقت مضى بسبب أنماط الحياة المستقرة والوجبات الغذائية السيئة، والذين بدورهم سوف يصبحون بالغين يعانون من السمنة لأن هذه العادات لا تتغير.

فعلى سبيل المثال الأطفال الأكبر سنًا لا يخرجون للعب وممارسة الرياضة بنفس القدر، فهم يبقون في المنزل ويلعبون على أجهزة الكمبيوتر.

نمط الحياة الذي يتسم بقلة الحركة يؤثر على النوم أيضا مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن.



هناك بعض النصائح لإضافة الألياف إلى النظام الغذائي للأطفال لمنع السمنة:

ساندوتش

يوزع على طبقة رقيقة الحمص والتي تحتوي على الألياف والمعادن والخصائص المضادة للالتهابات.



أضف الجزر المبشور الذي يحتوي على فيتامين سي ويساعد في الحفاظ على صحة القلب.



مكرونة

في صلصات الطماطم أضيفي الكوسة المبشورة والجزر والفلفل الأحمر أو القرع، ستوفر الخضروات الفيتامينات ومضادات الأكسدة الرائعة للمناعة ووظائف المخ وصحة العين، امزج الفاصوليا أو أضف حفنة من العدس الأحمر الغني بالألياف والبروتين المملوء ولكنه قليل الدسم.



في الصلصات البيضاء للجبن أو اللازانيا أضف بعض الخميرة الغذائية الغنية بفيتامينات ب والمعادن، كما أن لها قوامًا كريميًا ونكهة جبنة حتى تتمكن من استبعاد بعض الجبن الغني بالدهون.



الكاسرول

أضف بذور الشيا الغنية بالبروتين أو بعض السبانخ المجمدة للحصول على فيتامينات A و C و K بالإضافة إلى الحديد والفولات والبوتاسيوم.



إفطار

امزج الحنطة السوداء التي تحتوي على عناصر غذائية صحية للقلب أو الكينوا الغنية بالبروتين في الشوفان لصنع العصيدة، يمكنك أيضًا تقليب مهروس البطاطا الحلوة المطبوخة المليئة بفيتامين أ أو رشة من الكركم المطحون إذا كانوا لا يمانعون في الطعم مما يقلل الالتهاب.



مشروبات

في العصائر أضف بذور الشيا أو الكتان، وهي مفيدة للأمعاء ولكن لن يلاحظها الصغار، ضعي حفنة من الشوفان ممتلئة أو أضيفي القرنبيط المجمد الذي يحتوي على فيتامينات C و K وحمض الفوليك للخلايا السليمة.



في الماء أو الشراب أضف شرائح البرتقال أو التوت المجمد (أرخص من الطازج) للحصول على فيتامينات إضافية.

الفطائر

عند صنع الفطائر أو الوافل اخلطي بعض التوت الأحمر المجمد أو الجزر المبشور وأضيفيه إلى الخليط لإضفاء لون وردي أو برتقالي جذاب مع فيتامين ومضاد للأكسدة وتعزيز الألياف.