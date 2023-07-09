طالب ثانوية: "بصلي وأدخل اللجنة بالبرشام في الشراب" (فيديو)

لا صوت يعلو فوق صوت امتحانات الثانويه العامة حيث تعد من أهم المراحل في حياة الطالب، فهي تحدد مستقبله وتفتح له أبواب الجامعات والمهن.

ولكن هذه الامتحانات ليست سهلة، بل تتطلب من الطالب جهدا كبيرا وتحملا للضغوط والمسؤولية، ولذلك، يجب على الطالب أن يكون مستعدا لهذا التحدي، وأن يتبع بعض النصائح التي تساعده على تجاوز هذه المرحلة بنجاح، لذا يجب على الطالب أن يراجع دروسه بانتظام، وأن يحل التمارين والاختبارات السابقة، وأن يستفيد من المصادر المتاحة على الإنترنت أو في المكتبات.

وأمام لجنة مدرسة على بن أبي طالب بالمرج الجديدة، قال أحد الطلاب إنه يبدأ يومه بالصلاة قبل التوجه للامتحانات.

يتوجه بعد ذلك إلى عربة الفول ومحل عصير القصب، حيث أكد أن الفول والطعمية من الأكلات التي تساعده على التركيز.

وأضاف: “البرشام بتاع الامتحانات في الشراب وبنخش اللجنة”.

وعن الغش باللجان، أكد أن من الصعب الغش في اللجنة، بسبب شدة المراقبين وصعوبة بعض الامتحانات التي تأتي غير متوقعة وأحيانا من خارج المنهج.